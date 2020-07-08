Пожары в Арктике привели в июне к выбросу в атмосферу рекордного за 18 лет наблюдений месячного объема загрязняющих газов, сообщает издание New York Times со ссылкой на доклад Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

Отмечается, что в общей сложности в результате пожаров в июне в атмосферу было выброшено 59 миллионов метрических тонн — это больше, чем объем выбросов CO2 за год в Норвегии.

Ученые отмечают, что масштабы и интенсивность пожаров в Арктике являются «причиной для беспокойства». Выброс больших объемов углекислого газа способствует глобальному потеплению, а также ускоряет таяние вечной мерзлоты.

«Повышенные температуры и более сухая поверхность создают идеальные условия для того, чтобы пожары возникали и сохранялись в течение столь долгого времени и на столь обширной территории», — цитирует газета заявление представителя центра Марка Паррингтона.

Температура поверхности в Арктике повышается по меньшей мере в два с половиной раза быстрее, чем в среднем по планете, отмечает издание. Этот год может стать одним из пяти самых теплых в истории, отмечает издание. В частности, на это указывают крайне высокие температуры, зафиксированные в районах Крайнего Севера в России, пишет New York Times.