Египетские рабочие, подвергшиеся пыткам в Ливии, вернулись на родину, сообщает издание Youm7.

В конце минувшей недели египетские СМИ сообщили, что в ливийском городе Тархуна отряды, лояльные Правительству национального согласия (ПНС), захватили десятки египетских рабочих, приехавших в соседнюю страну на заработки. На распространенных в социальных сетях видео показано, как люди подвергаются пыткам и унижениям.

В начале июня в Каире прошла встреча президента Египта с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о «каирской инициативе», которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования.

В четверг МВД ПНС Ливии объявило о задержании пытавших египетских рабочих боевиков и об освобождении граждан Египта.

Согласно информации СМИ, рабочие «пересекли погранпереход «Эс-Саллюм», связывающий территорию Египта с Ливией».

«После поручения президента Абдель Фаттаха ас-Сиси египетским государственным органам удалось вернуть 23 египтянина, которые были задержаны в Ливии», — говорится в сообщении.

Газета также отмечает, что возвращению египтян «поспособствовали египетско-ливийские контакты».

Во вторник миссия ООН в Ливии (UNSMIL), а также Лига арабских государств потребовали от ПНС провести немедленное расследование по факту захвата и пыток египетских рабочих.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.