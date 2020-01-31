Ванга верно предсказала смерть Иосифа Сталина, гибель подводной лодки «Курск» и теракт 11 сентября. Об этом сообщает телеканал ТВЦ.

Ванга — болгарская предсказательница. Она, как сообщал «Рамблер», родилась в 1911 году, умерла в 1996-м, в 12 лет попала под ураган, потеряла зрение и приобрела способность предвидеть будущее. Ванга приобрела широкую известность после Второй мировой войны.

Предсказаний Ванги, которые сбылись, много. Среди таковых ТВЦ упоминает смерть лидера Советского Союза Иосифа Сталина, гибель российской подводной лодки «Курск» и теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Впрочем, Ванга предсказывала и то, что в итоге не сбылось, например, начало Третьей мировой войны в 2010 году и вымирание Европы к 2016 году.

Ванга предсказала, что через 200 лет Землю посетят инопланетяне.

На 2020 год Ванга предсказывала немало бед — цунами, землетрясения, извержения вулканов. В декабре 2019 года невестка Ванги Здравка Янева упоминала в эфире НТВ, что на 2020-й Ванга предсказала мировой финансовый кризис и некие очень серьезные и определяющие события на Украине.

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