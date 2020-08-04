Китайская сторона подготовилась к «худшему сценарию», при котором всем журналистам КНР придется покинуть США, в таком случае Пекин предпримет ответные меры, в том числе в отношении американских журналистов, базирующихся в Гонконге, сообщил главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь.

"Учитывая, что американская сторона не продлила визу китайским журналистам, китайская сторона подготовилась к худшему сценарию, при котором все китайские журналисты должны будут покинуть США. В этом случае китайская сторона нанесет ответный удар, в том числе по американским журналистам, базирующимся в Гонконге", — написал главред Global Times в Twitter.

В этом году между США и КНР обострились противоречия по вопросу о том, как СМИ освещают эпидемию коронавируса. США потребовали от ряда китайских государственных СМИ сократить число журналистов, работающих на американской территории, что привело к фактической высылке из страны 60 сотрудников СМИ КНР.

В свою очередь Китай потребовал сдать журналистские удостоверения от граждан США, работавших в КНР на газеты New York Times, Wall Street Journal и Washington Post, что также вынудило американских журналистов покинуть страну пребывания. Кроме того, США и КНР ужесточили взаимные требования к журналистам, потребовав отчета о числе работников, финансах и других аспектах деятельности журналистских бюро на своей территории.

Отношения между Пекином и Вашингтоном в последние месяцы накалены по целому ряду причин, таких как пандемия коронавируса, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями, торговые противоречия.