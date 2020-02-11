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СМИ: Овечкин во время матча потребовал водки

20:30 11/02/2020

В начале своей карьеры в НХЛ российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время матча попросил водки. Об этом рассказал бывший тренер столичного клуба Грег Смит, пишет The Athletic.

«В начале дебютного сезона он поворачивается ко мне на скамейке и говорит: «У тебя есть водка?». Я ему: «Что есть?». Он отвечает: «Ну, знаешь, водка» – и показывает, как будто пьет. Говорю: «А, водка. Водки у меня нет». Середина матча. Думаю: «Сдурел, что ли?», – цитирует специалиста издание.

Все выяснилось, когда Овечкин показал порез на пальце и заявил, что водка убьет микробы. Смит, по его словам, предложил использовать перекись водорода, но попросил не пить ее.

После этого Овечкин по-русски попросил пластырь, и тренер опять не сразу понял, что ему нужно. Дело в том, что произнесенное хоккеистом Plaster переводится как «штукатурка».

«Не понимаю, какая штукатурка… Он роется в моей сумке и достает пластырь. Показывает: «Видишь? Plaster», – рассказал Смит.

Ранее Александр Овечкин поднялся на восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Марка Мессье.



