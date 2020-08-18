Американская Oracle рассматривает возможность покупки доли в китайском сервисе TikTok, присоединяясь к гонке с Microsoft и Twitter по приобретению деятельности сервиса в США, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Технологическая компания … провела предварительные переговоры с китайским владельцем TikTok, ByteDance, и серьезно рассматривает возможность покупки бизнеса приложения в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии», — сообщили изданию источники. Oracle также работала с группой американских инвесторов, у которых уже есть доля в ByteDance, включая General Atlantic и Sequoia Capital, отметили источники.

Ранее в августе Microsoft объявила о продолжении переговоров по покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, планируя завершить их не позднее 15 сентября. Позднее СМИ сообщили, что Twitter провела предварительные переговоры с китайским сервисом TikTok о возможном объединении с американским отделением приложения.

Источники издания отмечают при этом, что Microsoft рассматривает возможность покупки бизнеса TikTok и за пределами объявленных стран. Что касается Twitter, источники газеты высказали опасения по поводу возможности соцсети профинансировать сделку. Сама ByteDance, добавляет источник, настроена против продажи любых активов за пределами США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Президент Дональд Трамп в начале августа подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok», в котором дал 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance. Трамп заявил, что отвел на возможную сделку по покупке TikTok срок до 15 сентября.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.