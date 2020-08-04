Британское издание Daily Mail опубликовало эксклюзивные кадры смертельного задержания полицейскими в американском Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого в конце мая привела к массовым протестам против расизма.

На видеозаписи, сделанной на нательные камеры офицеров полиции Томаса Лейна и Алекса Куэнга, видно, как один из стражей порядка направляет пистолет на голову Флойда, который в этот момент находится в автомобиле. В ответ мужчина плачет и просит не стрелять в него.

«Офицер, пожалуйста, не стреляйте в меня. Пожалуйста, приятель», — говорит Флойд на записи, после чего неоднократно повторяет просьбу не стрелять.

На кадрах видно, как мужчина плачет, кричит, жалуясь на клаустрофобию, а также говорит, что не может дышать. Однако полицейские не проявляют к нему жалости.

По городам США после гибели Флойда прокатилась волна протестов и беспорядков. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на него наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Одного полицейского обвинили в убийстве, трех других — в пособничестве убийству.