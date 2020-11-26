Провал сборной России по футболу на турнире Лиге Наций может дорого обойтись тренеру

Главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову ищут замену, причем наиболее вероятным кандидатом на его место называют бывшего главного тренера «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева.

Об этом пишет издание Lenta, ссылаясь на Metaratings.ru, причем на последнем сайте информацию о возможном увольнении Черчесова найти не удалось.

После сокрушительного поражения сборной России по футболу от сербов со счетом 0:5, а также недавней игры со сборной Турциию, которой российская команда тоже проиграла, критика Черчесова заметно усилилась. Кроме того, тренеру досталось за решение исключить из сборной Артема Дзюбы из-за скандала с видеороликом. Впрочем, кто именно стоял за этим решением, точно неизвестно.

Критиковал тренерский стиль Черчесова и футбольный обозреватель Василий Уткин, утверждавший, что тренер сильно «просел профессионально» за время пандемии.

Но об увольнении никаких официальных заявлений не было. Более того, «Чемпионат» со ссылкой на источник в РФС написал, что Черчесов останется в сборной России до конца чемпионата Европы, и никаких разговоров на эту тему не велось.