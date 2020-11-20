Восточный комитет немецкой экономики обратился к спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси с предложением отказаться от санкций по «Северному потоку 2», сообщат газета Handelsblatt.

«С победой на выборах Джо Байдена в Германии и в экономике Германии возлагаются большие надежды на возрождение трансатлантического партнерства», — говорится в письме от 17 ноября, которое приводит издание.

Однако бизнес Германии с обеспокоенностью узнал, что «американские демократы хотят ввести новые, экстерриториальные санкции против проекта «Северный поток 2″ за счет европейских компаний», говорится в письме, Восточный комитет призывает США «воздержаться от экономических штрафов», пишет издание.

«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.

Видео дня. Пенсионерам предложили ограничить размер онлайн-переводов