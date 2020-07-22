По меньшей мере 11 человек получили ранения при стрельбе в Чикаго, сообщает местный телеканал ABC 7 со ссылкой на пожарных.

По данным телеканала, состояние всех пострадавших оценивается как серьезное или критическое. Девять человек были доставлены в больницу на скорой, двое — добрались самостоятельно.

Неизвестные открыли стрельбу около 18.30 во вторник (2.30 мск среды) на улице West 79th в Чикаго. Отмечается, что там находится похоронное бюро.

Чикаго входит в число американских городов, где в последнее время участились случаи применения огнестрельного оружия. В понедельник от этого пострадали 25 человек, четверо из них скончались. На минувших выходных в городе от пуль пострадали 63 человека, из них не менее 12 были убиты. Согласно данным полиции города, по сравнению с прошлым аналогичным периодом число применения огнестрельного оружия выросло в этом году на 46%.