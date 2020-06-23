Японский суперкомпьютер «Фугаку» занял первую строчку в отчете группы международных экспертов ТОР-500, сообщило агентство Киодо.

Отчет публикуется два раза в год.

«Фугаку» является совместным проектом японского НИИ физико-химических исследований RIKEN и компании Fujitsu. Он находится в научно-исследовательском расчетном центре института. За секунду он выполняет 415,5 квадриллионов операций. Это почти в три раза больше, чем суперкомпьютер Summit американской Национальной лаборатории «Ок-Ридж», занимавший первую строчку рейтинга с ноября прошлого года с показателем 148,6 квадриллиона операций в секунду.

Помимо показателей скорости, «Фугаку» занял первое место в категории способа подсчета данных, который используется при компьютерной симуляции и моделировании процессов; в категории способности к самообучению искусственного интеллекта и в области обсчета и анализа больших объемов данных. До сих пор ни одному компьютеру в мире не удавалось занять первое место в четырех номинациях из шести.

Японский суперкомпьютер стал первым в рейтинге впервые за 9 лет после своего предшественника компьютера «Кэй», который также находился в RIKEN. Второе и третье место в списке занимают суперкомпьютеры из США, 4-е и 5-е места у суперкомпьютеров из Китая.