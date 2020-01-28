Депутата законодательного собрания Ростовской области, директора ВНИИ зерновых культур им. И.Г. Калиниченко Андрея Алабушева и его супругу Ольгу убили, по предварительной версии, в ходе ограбления. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 28 января, со ссылкой на источник.

Ранее во вторник собеседник «Известий» рассказал, что водитель Алабушева нашел депутата убитым в собственном доме. Информацию подтвердили в заксобрании Ростовской области и сообщили о гибели жены парламентария.

На сайте заксобрания говорится, что супруги трагически погибли, но причина их смерти не уточняется. Источник «Интерфакса» отмечал, что Алабушевых застрелили. Собеседник ТАСС во властных структурах региона утверждает, что тела супругов обнаружили со множественными рублеными ранами.

Алабушев был доктором сельскохозяйственных наук, академиком Российской академии наук, автором более 200 научных работ. Директора ВНИИ зерновых культур им. И.Г. Калиниченко он стал с 1999 года. Был награжден почетными грамотами и благодарностями, медалями «Ветеран труда» и «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России».