Яркая вспышка, озарившая восточную часть столицы Ирана, произошла из-за взрыва газа и не имеет отношения к военным, сообщил новостной портал Nour News.

Ранее корреспондент Mpravda.com в Тегеране сообщал о вспышке и свечении, наблюдавшемся несколько секунд, на востоке города после полуночи по местному времени.

First video report of a massive explosion with red light around Tehran, heard by many residents. Reports of a military outpost around there. #Iran pic.twitter.com/lQT4CPFLUC — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) June 25, 2020

По данным портала, взорвался резервуар с техническим газом в районе одного из объектов минобороны Ирана, но к военным объектам это происшествие отношения не имеет.