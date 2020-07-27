Боевик, ликвидированный в подмосковных Химках, планировал в этот же день устроить теракт в парке, который расположен в центре Москвы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, мужчину удалось обезвредить в тот же день, когда он готовился устроить нападение.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве. Боевик намеревался устроить массовый расстрел в людном месте. При попытке задержания в Химках он открыл огонь. Его ликвидировали. Злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии. У него нашли автомат Калашникова, а также две гранаты Ф-1 и гранату РГД.