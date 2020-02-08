Поджог Никулинского суда, совершенный 6 февраля, вероятно, заказал ранее судимый и находящийся в розыске предприниматель из Санкт-Петербурга Олег Григорьев. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, в 2017 году его задержали по подозрению в торговле поддельным ботоксом. Отмечается, что Григорьев и его подельники заработали 10 млн рублей за год на продажах через интернет.

«В течение года участники группы через интернет под видом лекарственных препаратов, широко применяемых в косметических целях, продавали флаконы с неустановленным веществом», — рассказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.

В июле 2019 года Никулинский суд вынес приговор преступной группе в составе шести человек. Григорьева приговорили к шести годам заключения, его подельникам дали условные сроки.

Пожар в здании суда произошел в ночь на 6 февраля. Двое мужчин бросили бутылку с зажигательной смесью, однако пожар был оперативно потушен. Здание существенных повреждений не получило, документы не пострадали. На работу суда инцидент не повлиял.

В тот же день нарушителей задержали, одним из них оказался уроженец Уфы Руслан Ибрагимов, который в ходе судебного заседания на следующий день дал признательный показания. Его арестовали на два месяца по обвинению в воспрепятствовании осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ) и умышленном повреждении имущества из хулиганских побуждений (ст. 167 УК РФ).

В тот же день, 7 февраля, в московском СК заявили, что непосредственный заказчик поджога кабинета в здании Никулинского районного суда в Москве установлен и объявлен в розыск.