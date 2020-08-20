Влиятельная норвежская газета Verdens Gang опубликовала имя российского дипломата, которому в ближайшие дни предстоит покинуть королевство в свете продолжающегося шпионского скандала.

По данным издания, им является заместитель торгпреда в Осло Александр Стекольщиков. Газета утверждает, что он и есть тот человек, который якобы встречался с обвиняемым в шпионаже норвежцем и которого называют в СМИ «российским разведчиком».

Издание связывалось по телефону с россиянином, однако тот отказался от комментария.

«Как только журналист VG представился, он ответил, что «больше не может разговаривать», после чего повесил трубку», — пишет газета.

Корреспондент Mpravda.com обратился в МИД Норвегии с просьбой уточнить, действительно ли Стекольщиков работает в королевстве в качестве заместителя торгпреда. В ведомстве подтвердили эту информацию.

Ранее Служба безопасности полиции Норвегии сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче гостайны, который якобы встречался с «российским разведчиком». Согласно их данным, его задержали в Осло 15 августа. Ему вменяют передачу иностранному государству информации, которая «может навредить фундаментальным интересам Норвегии». Ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

Как заявил Mpravda.com первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, Россия зеркально ответит на высылку российского дипломата из Норвегии. Он также считает, что Осло принял решение о высылке по указке США.