Новый министр образования Бразилии Карлос Декотелли, предположительно, солгал в своем резюме, приписав себе несколько научных степеней, сообщает местное издание Folha de S. Paolo.

В частности, в своем резюме министр указал, что в 2015-2017 обучался по программе докторантуры в университете немецкого города Вупперталь.

«Карлос Декотелли не получал никакой степени в нашем университете», — говорится в заявлении учреждения, которое цитирует Folha de S. Paolo. В университете подчеркнули, что министр провел там лишь три месяца в 2016 году в рамках исследовательской работы.

Как отмечает издание, ранее в резюме Декотелли уже были обнаружены несколько нестыковок. В частности, на прошлой неделе университет аргентинского города Росарио опроверг заявление министра о том, что он окончил аспирантуру в данном учебном заведении.

Декотелли занял должность министр образования после того, как Абрахам Вайнтрауб покинул свой пост на фоне судебных скандалов.