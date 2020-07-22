Отлив обнажил останки древнего корабля из дерева и металла на пляже в Бразилии в штате Сан-Паулу, сообщает портал G1.

Согласно фотографиям, опубликованным изданием, останки напоминают остов большого корабля и лежат у самого берега.

Впервые отдельные детали этого судна обнаружили еще в 2017 году, однако впервые стал виден весь корпус корабля длиной более 50 метров.

Команда специалистов пока не смогла определить, что это за судно. Были подозрения, что это парусник Krestel, затонувший в 1895 году, однако затем это предположение было отвергнуто. Корабль может быть гораздо старше.