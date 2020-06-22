На американской военной базе Кадэна в Японии утром в понедельник произошел пожар, сообщило агентство Киодо.

По его данным, над одним из строений на территории базы, расположенной на Окинаве, был замечен дым. Причина пожара неизвестна, сведений о пострадавших не поступало.

По данным газеты «Асахи», возгорание произошло в «центре обработки опасных материалов».

Кадэна — крупнейшая американская военная база на Окинаве и в регионе, она занимает площадь 2 тысячи гектаров и располагает двумя взлетно-посадочными полосами длиной 3,7 тысячи метров.

Окинава составляет лишь 0,6% японской территории, но там размещено 74% американских военных объектов и более половины всех вооруженных сил Соединенных Штатов в Японии. По данным администрации префектуры, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США. Администрация и населения префектуры Окинава добиваются сокращения там американского военного присутствия.