Почти никто из тысяч участников первого с марта предвыборного митинга президента США Дональда Трампа не носил маску и не соблюдал социальную дистанцию, сообщает в воскресенье телеканал NBC News.

Митинг прошел в городе Талса, штат Оклахома. Судя по трансляции телеканала Fox News, в зале действительно почти никто не был в маске, а люди стояли перед сценой и на трибунах рядом друг с другом, как на обычных митингах.

Ранее сообщалось, что шесть членов предвыборного штаба Трампа из состава передовой группы по подготовке места проведения митинга в субботу показали положительные результаты на коронавирус.

Митинг в Талсе был первым массовым мероприятием с участием Трампа с начала пандемии коронавируса. Трамп с начала марта не проводил встречи с избирателями в своем излюбленном формате — на стадионах или крупных открытых площадках — из-за эпидемии коронавируса. Главный инфекционист США Энтони Фаучи и координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс выражали озабоченность относительно безопасности проведения митинга с участием 19 тысяч человек на закрытой арене.

В ответ в Белом доме заявили, что люди сами вправе принимать решение, участвовать ли им в таком мероприятии, равно как и носить ли на нем маски. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани напомнила, что рекомендации Центра по профилактике и контролю за заболеваниями по ношению масок не являются обязательными.