Сторонники независимости французской Мартиники снесли и разбили памятник Жозефине Богарне – уроженке карибского острова и первой супруге Наполеона Бонапарта, сообщает портал France-Antilles.

Акция активистов коллектива RVN («Красный, зеленый, черный» – цвета неофициального флага Мартиники) состоялась в воскресенье в Фор-де-Франс – административном центре заморского департамента Франции. Ранее они предъявили мэру города ультиматум с требованием убрать статую императрицы до 26 июля.

На опубликованных фотографиях видно, как участники акции разбивают молотками памятник, сорванный с постамента тросами. Такой же участи подверглась статуя Пьера Белэна д’Эшамбука, который в 1635 году основал первое поселение на Мартинике.

Мэр Фор-де-Франса предупредил об ответственности за «разрушительные действия в общественном пространстве». Префект департамента также осудил разрушение памятников, назвав их авторов «агрессивным меньшинством».