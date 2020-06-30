Не менее четырнадцати американских штатов на фоне роста заболеваемости коронавирусом решили повременить со смягчением ограничений в связи с COVID-19, приостановив или свернув соответствующие планы, сообщил телеканал CNN.

По его данным, по мере приближения Дня независимости США, который отмечается 4 июля, должностные лица стремятся не допустить повторения ситуации с Днем поминовения, когда на пляжи, бары и вечеринки отправились тысячи людей.

Отмечается, что в Техасе и ряде регионов Калифорнии вновь закрылись бары, а в Майами, Форт-Лодердейле и Палм-Бич запретили посещать пляжи в предстоящие выходные. В барах Флориды временно запретили употребление алкоголя. Как подчеркивает телеканал, ранее в этом месяце в штате Мичиган 85 человек заразились коронавирусом после посещения местного бара.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано 2 564 163 случаев COVID-19, скончались 125 928 человек. По этим показателям Соединенные Штаты лидируют в мире.