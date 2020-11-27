Телеведущий Александр Масляков заявил о намерении покинуть место ведущего «Клуба веселых и находчивых». Об этом сообщает издание «Покатим к знаменитостям».

Маслякову, как сообщал «Рамблер», 79 лет. Он ведет КВН с 1964 года. 9 сентября был сыгран финал премьер-лиги клуба 2020 года. Масляков был членом жюри, а вел игру его сын Александр Масляков-младший. Победу одержала команда «Вологодские Росы» из Нижнего Новгорода. Она станет участницей сезона высшей лиги в будущем году.

В конце финала премьер-лиги 2020-го Масляков-старший сообщил, что по итогам игры сделал несколько выводов. Одним из таковых он назвал то, что ему стало нравиться сидеть в жюри. Телеведущий допустил, что это вызвано тем, что эта игра была очень хорошей. Он поблагодарил все команды за это.

«Он явно устал стоять за трибуной высшей лиги, поэтому квнщики и сам Масляков-старший заговорили о его уходе на пенсию. Так, на финале премьер-лиги Александр Васильевич в своей заключительной речи заявил о намерении покинуть место ведущего», — сообщает «Покатим к знаменитостям».

Также издание обратило внимание на одну из шуток «Вологодских Рос» — команда показала миниатюру о том, как ее не пускают домой из-за поражения, и попросила Маслякова-младшего («не намекнула, а прямо сказала») сменить отца в роли ведущего высшей лиги и взять ее с собой.