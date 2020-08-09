Грузовой лифт для еды едва не оторвал голову официантке бара на юго-западе Москвы, сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел в ночь на 8 августа. Женщина обслуживала гостей на втором этаже. Она стояла возле небольшого лифта для еды и, вероятно, наклонилась, чтобы докричаться до поваров на первом этаже.

Судя по всему, женщина случайно нажала кнопку, и лифт поехал на первый этаж. Он проехал несколько метров, когда сработала система торможения. В итоге шея официантки оказалась зажата между двумя частями механизма.

Женщину удалось освободить, подняв лифт на второй этаж. Сейчас она находится в реанимации с диагнозом «перелом шейного отдела позвоночника».

По словам очевидцев, инцидент произошел из-за усталости официантки. У пострадавшей есть ребенок, сама она родом из Воронежа и работает в столичном баре чуть больше месяца.