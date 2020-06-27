Лидер оппозиционной Партии конгресса Малави Лазарус Чаквера победил на повторных президентских выборах, сообщает издание Times Malawi со ссылкой на малавийскую избирательную комиссию (MEC).

Отмечается, что Чаквера набрал 58,57% голосов избирателей. Явка на президентских выборах составила 64,81%.

Повторные президентские выборы в Малави прошли 23 июня.

В начале февраля Конституционный суд Малави аннулировал результаты президентских выборов, победу в которых одержал действующий глава государства Питер Мутарика.

По результатам выборов, которые прошли 21 мая 2019 года, 78-летний Мутарика был переизбран, набрав более 38% голосов. Лидера оппозиционной Партии конгресса Малави Лазаруса Чакверу поддержали 36% избирателей. Однако коллегия из пяти судей сочла результаты «недействительными» в связи с большим количеством нарушений и постановила провести новые выборы.

Как сообщает издание Malawi 24, избранный новым президентом страны Чаквера ранее на протяжении 24 лет служил церкви и был главой Малавийской Ассамблеи Бога. В 2013 году он покинул ассамблею и присоединился к Партии конгресса с планами впоследствии баллотироваться в президенты.