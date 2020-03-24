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Певца Льва Лещенко и его жену Ирину госпитализировали в больницу Коммунарки, предназначенную для больных и подозреваемых на коронавирус. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, семью Лещенко госпитализировали, так как врачи скорой определили двустороннее воспаление легких у одного из супругов (у кого именно, не уточняется).

В последнее время ни Лещенко, ни его жена за рубежом не были. По данным «МК», госпитализировали их «скорее в профилактических целях».

Как сообщал «Рамблер», количество пациентов с коронавирусом в России выросло на 57 человек за сутки — до 495. В Москве за все время зарегистрировали 290 человек с коронавирусом.

Смертей от болезней, вызванных коронавирусом, в стране пока не зарегистрировали. Ранее одна из пациенток — 79-летняя женщина со множеством хронических заболеваний — скончалась. Вскрытие показало, что причиной ее смерти стала не вызванная коронавирусом пневмония, а оторвавшийся тромб.

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