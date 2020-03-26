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СМИ: Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус»

12:58 25/03/2020

Футболист итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду может покинуть клуб в ближайшее время, сообщает газета Diaro Gol.

По данным источника, футболист сейчас занят заботой о матери, кроме того, он недоволен положением дел в «Ювентусе». Роналду рассматривает предложения от других клубов.

В частности, по словам источника, футболист получил предложения от «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Сам игрок больше склонен перейти в английский клуб.

Ранее сообщалось, что руководство «Ювентуса» решило проверить всех своих игроков на коронавирус. По результатам полученных тестов новых случаев заражения среди игроков команды обнаружено не было.



