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В Йошкар-Оле на двухнедельный карантин закрыли следственный изолятор. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что одна из сотрудниц СИЗО встречалась с коллегами из Москвы, заразилась коронавирусом и позже скончалась. Сообщалось, что на карантине в СИЗО оставили 127 сотрудников.

В региональном управлении ФСИН РИА Новости заявили, что изолятор номер один перевели на особый режим «в связи с противоэпидемическими мероприятиями». Информацию о заражении сотрудницы там комментировать не стали.

С начала недели сотрудники изолятора не покидают место работы. На карантине они проведут 14 дней. Для них организовали трехразовое питание, места для отдыха и сна.

Как сообщал «Рамблер», к 10 апреля Марий Эл находилась на 12-м месте в России по количеству зараженных коронавирусом. За все время в регионе заразились 63 человека, два выздоровели, один скончался.

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