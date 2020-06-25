Две частные эмиратские компании подписали соглашение с израильскими компаниями о совместных исследованиях для борьбы с COVID-19, сообщило в четверг Эмиратское агентство новостей WAM.

Как отметило агентство, «в свете вспышки пандемии коронавируса в мире, когда кризис вынуждает человечество к общим усилиям в области исследований, разработок и технологий, чтобы направить их на благо человечества, две частные компании из ОАЭ и две израильские компании объявили о запуске нескольких совместных проектов в области медицины и для борьбы с COVID-19».

«Это научно-медицинское партнерство призвано преодолеть исторические политические вызовы в регионе в рамках приоритета гуманитарных целей и конструктивного сотрудничества, направленного на решение проблемы пандемии COVID-19, в интересах сохранения здоровья жителей региона», — отметило агентство.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале научного сотрудничества с ОАЭ для борьбы с коронавирусом в области исследований, разработок и технологий после длительных и интенсивных контактов последних месяцев.

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