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СМИ: Кокорин не поедет на тренировочный сбор с «Зенитом»

18:14 28/01/2020

Футболист Александр Кокорин подтвердил, что не поедет на второй тренировочный сбор с основным составом «Зенита», пишет Спортбокс.Ru.

«Я пока не могу обо всем рассказать, но мне поступил звонок от начальства команды «Зенит». Мне было сказано, что на второй сбор с командой я не лечу», – рассказал форвард.

Ранее сообщалось, что 28-летний игрок продолжит карьеру в «Сочи», однако стало известно, что он отказался переходить в сочинский клуб.

21 января Кокорин вышел на поле в составе петербургского «Зенита» впервые с октября 2018 года в матче с катарским «Аль-Увайнахом» в ранге капитана команды.

Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в октябре 2018 года устроили две драки в центре Москвы и были осуждены. В сентябре 2019 года они покинули колонию в Белгородской области.



