Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик» пошло на 10-процентное сокращение штата сотрудников из-за финансовых трудностей, связанных с пандемией коронавируса, сообщает The Athletic со ссылкой на заявление генерального директора клуба Алекса Мартинса.

Как отмечается, сокращение коснулось 31 штатного сотрудника «Орландо».

«Наш бизнес, как и у многих других, значительно пострадал от COVID-19. В эти беспрецедентные времена нам пришлось принимать сложные бизнес-решения. В связи с этим нам пришлось пойти на очень трудный шаг, чтобы реорганизовать нашу структуру и сократить численность персонала», — отметил Мартинс.

Нынешний сезон в НБА был прерван в марте из-за пандемии коронавируса и должен возобновиться с 30 июля. При этом все оставшиеся игры пройдут на арене «Орландо».