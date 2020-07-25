Китайские дипломаты покинули генеральное консульство в Хьюстоне, закрытое по требованию американских властей, сообщает газета Houston Chronicle.

Как пишет издание, сотрудники дипмиссии должны были освободить здание к 16:00 по местному времени (00:00 мск). Незадолго до этого полиция перекрыла территорию рядом со зданием, а спустя какое-то время от генконсульства отъехали три фургона, два из них были с дипломатическими номерами.

Примерно в 16:40 в здание через заднюю дверь вошли несколько человек, среди которых, как сообщает Houston Chronicle, был представитель Госдепартамента.

Ранее агентство Рейтер сообщало, что люди, которые могут быть американскими чиновниками, пытались силой открыть заднюю дверь генконсульства.

Двадцать второго июля Соединенные Штаты закрыли китайское генконсульство в Хьюстоне, объяснив это необходимостью обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев. В Пекине это назвали политической провокацией и пообещали «решительные ответные шаги».

Первым ответным шагом стало требование закрыть американское генконсульство в городе Чэнду в провинции Сычуань. В китайском МИД подчеркнули, что вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на Вашингтоне.

В отношениях между США и Китаем в последнее время усиливается напряженность. У Вашингтона и Пекина есть взаимные экономические претензии. Кроме того, американская администрация обвиняет Китай в недобросовестном информировании о ситуации с коронавирусом, а Пекин недоволен вмешательством Вашингтона в его внутренние дела, в частности в отношения с Гонконгом.