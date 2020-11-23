Китай увеличивает мощности по переработке нефти и может уже в следующем году сменить США в качестве лидера на этом рынке, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

«Америка была лидером по переработке нефти с начала нефтяной эры в середине XIX века, но (…) Китай свергнет США уже в следующем году», — отмечают журналисты.

Это случится в том числе из-за того, что в КНР в настоящее время строятся четыре новых нефтеперерабатывающих завода. А в США, наоборот, такие предприятия закрываются.

Эксперты подсчитали, что суммарная мощность новых китайских предприятий составит 1,2 млн барр. в сутки, что эквивалентно нефтепереработке всей Великобритании. Вместе с тем из-за «коронакризиса» мировой спрос на топливо снизился, из-за чего добычу и переработку нефти тоже пришлось уменьшить. Нефтепереработка снизилась на рекордные 1,7 млн барр. в сутки. Кроме того, кризис ускорил и изменения в потреблении нефти. В Китае и других частях Азии растет спрос на пластик и нефть. Экономика в этом регионе быстро восстанавливается после пандемии коронавируса, в отличие от Европы и США.

Подъем китайской нефтеперерабатывающей промышленности вместе с появлением нескольких крупных новых заводов в Индии и на Ближнем Востоке отражается на мировой энергетической системе. Так, экспортеры продают больше нефти в Азию и меньше покупателям в Северной Америке и Европе. По мере увеличения производственных мощностей НПЗ Китая становятся все более активными участниками международных рынков бензина, дизеля и других видов топлива. Ранее сообщалось, что экономика Китая восстанавливается после пандемии коронавируса. В третьем квартале текущего года она выросла на 4,9%.

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