Китай рассматривает возможность закрыть генконсульство США в Чэнду в юго-западной провинции Сычуань в ответ на аналогичные действия в отношении китайского генконсульства в Хьюстоне, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

На территории континентального Китая действуют пять консульских учреждений США – в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Чэнду и Ухане.

«Ожидается, что закрытие учреждения в Чэнду приведет к дальнейшей эскалации напряженности между США и Китаем, который обещал ответные меры на закрытие своего консульства в Хьюстоне», — пишет газета.

Консульство США в Чэнду, которое было открыто в 1985 году, считается стратегически важным, так как покрывает юго-запад страны, в том числе провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район, а также город центрального подчинения Чунцин.

Ранее появились сообщения, что Китай может закрыть генконсульство США в Ухане, однако США уже эвакуировали оттуда дипломатический персонал, когда началась эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее МИД КНР сообщил, что США потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в городе Хьюстон. Как заявил официальный представить ведомства Ван Вэньбинь, Китай обязательно даст необходимый и обоснованный ответ на это требование. При этом, отвечая на вопрос о появившихся в СМИ сообщениях, что в генконсульстве в Хьюстоне был пожар, так как сотрудники дипмиссии сжигали секретные документы, Ван Вэньбинь заявил, что «генконсульство в Хьюстоне функционирует нормально».

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.

Президент США Дональд Трамп не исключил, что американские власти потребуют от Китая закрыть какие-то еще дипломатические учреждения в США вслед за генконсульством в Хьюстоне.