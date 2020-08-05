Греческое издание «Прото тема» утверждает, что в рамках расследования причин взрыва в порту Бейрута службы безопасности Кипра разыскивают россиянина, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся груз селитры, кипрская полиция в свою очередь не располагает информацией о розыске гражданина России.

Как пишет издание, судно, якобы принадлежавшее проживающему на Кипре россиянину, было арестовано ливанскими властями в 2014 году. «2750 тонн аммиачной селитры было перевезено на склады в порту, и никто не занимался грузом, который вчера сеял смерть и разрушения в Бейруте», — говорится в статье.

«Кипрские власти мобилизовались и ищут конец нити. Российский гражданин Игорь Гречушкин, который может находиться на Кипре, разыскивается службами безопасности в рамках расследования огромного взрыва в порту Бейрута», — пишет «Прото тема». Официального подтверждения этой информации не поступало.

Газета Cyprus Times однако пишет, что у полиции Кипра нет информации о том, что россиянина ищут ливанские или кипрские власти.

«На данный момент у нас нет информации ни от ливанских властей, ни от какой-либо другой службы безопасности», — сказал газете пресс-секретарь полиции Христос Андреу.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. По последним данным, более 113 человек погибли и свыше четырех тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.

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Министр здравоохранения Ливана назвал сложившееся положение "катастрофой в полном смысле слова".

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