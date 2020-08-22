Американский рэпер Канье Уэст подал заявку в штате Луизиана для участия в выборах президента США, сообщил местный новостной портал Nola.

Ранее сообщалось, что рэпер отозвал свою заявку для участия в выборах президента США в штате Нью-Джерси.

Как указывает портал, в Луизиане, в отличие от многих других штатов, от независимых кандидатов не требуется сбора тысячей подписей для внесения его имени в бюллетень. Вместо этого кандидат может заплатить регистрационный сбор в размере 500 долларов.

Кроме Уэста заявку на участие в выборах президента США в Луизиане подали еще 10 независимых кандидатов.

Уэст ранее заявлял, что намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп. Он также предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента. Близкие исполнителя говорили, что Уэст страдает биполярным расстройством.

По традиции реальные шансы на избрание президентом США имеют лишь кандидаты двух ведущих партий — Республиканской и Демократической — в этом году они уже определены, ими стали Дональд Трамп и Джо Байден. При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось, — бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов. Однако Перо не выиграл ни одного штата и поэтому не получил ни одного голоса выборщиков, которые избирают президента в двухступенчатой системе голосования.