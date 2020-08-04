Американский рэпер Канье Уэст отозвал свою заявку для участия в выборах президента США в штате Нью-Джерси, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на электронную переписку штаба кандидата и местных властей.

Сообщается, что административному судье штата Гейлу Куксону поступило письмо, отправленное с электронного адреса предвыборной кампании Уэста с отказом от участия в выборах.

«Я буду рассматривать это письмо как просьбу об отзыве вашей заявки быть номинированным на пост президента США в штате Нью-Джерси», — ответил судья.

В конце июля местный специалист по избирательному праву подал жалобу на заявку Уэста. В иске указывалось, что некоторые подписи избирателей-сторонников кандидата выглядят сделанными одной рукой.

Как отмечает агентство, статус президентской кампании Уэста и вопрос его участия в выборах до сих остается неясным.

Уэст ранее заявлял, что намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп. Он также предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента. Близкие исполнителя говорили, что Уэст страдает биполярным расстройством.

По традиции реальные шансы на избрание президентом США имеют лишь кандидаты двух ведущих партий — Республиканской и Демократической — в этом году они уже определены, ими стали Дональд Трамп и Джо Байден. При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось, — бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов. Однако Перо не выиграл ни одного штата и поэтому не получил ни одного голоса выборщиков, которые избирают президента в двухступенчатой системе голосования.