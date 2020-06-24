Израильские военные не дали проехать в Иорданской долине колонне автомобилей, в которой находились премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе и министры его правительства, сообщает палестинская газета Al-Quds.

По сообщению издания, израильские военнослужащие преградили дорогу колонне с Штайе, направлявшейся в деревню Фасаиль, где было запланировано заседание палестинского правительства по обсуждению противодействия планам Израиля по аннексии Иорданской долины.

Сообщается, что Штайе вышел из машины и направился в деревню пешком, остальные министры последовали за ним, заседание в итоге состоялось.

В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках «сделки века». По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдет 1 июля, и намерений менять эту дату нет. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.

Израильские власти начали предпринимать конкретные шаги на пути к аннексии. Сменный премьер-министр Бени Ганц проинструктировал начальника генштаба ускорить подготовку армии в связи с распространением суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан.