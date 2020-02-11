СПОРТ

СМИ: Из-за коронавируса НХЛ может столкнуться с нехваткой клюшек

07:49 11/02/2020

Из-за китайского коронавируса сокращается поставка клюшек в Национальную хоккейную лигу (НХЛ): большинство клюшек для игроков этого соревнования производится именно в КНР, сообщает издание InsideHook.

Как отмечается, главные поставщики клюшек НХЛ – компания Bauer из Нью-Гэмпшира и CCM из Монреаля – снабжают 75% хоккеистов этой частью спортивного инвентаря. Несмотря на то что фирмы расположены в Северной Америке, клюшки небольшими партиями делаются на фабриках в Китае. Их производство в настоящее время из-за коронавируса сократилось.

На розничную торговлю это не влияет, но становится проблемой для хоккеистов, которые имеют по меньшей мере три клюшки, доступные каждый раз, когда они выходят на лед. Причем зачастую спортсмены держат в хранилище десятки элементов спортивного инвентаря.

Хоккейные менеджеры пока не говорят о серьезной нехватке клюшек, однако признают, что повод для беспокойства есть.



