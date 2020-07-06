Школам в Гонконге рекомендовали пересмотреть все свои книги и немедленно изъять те, которые могут нарушать новый закон об обеспечении национальной безопасности, сообщает газета South China Morning Post.

Бюро по вопросам образования сообщило в понедельник, что школы должны избавиться от тех материалов, которые «возможно нарушают» новый закон.

«Если какие-либо учебные материалы, включая книги, имеют устаревшее содержание или связаны с четырьмя преступлениями в соответствии с законом, если они не используются, чтобы позитивно развивать у учеников информированность о национальной безопасности или смысле защиты национальной безопасности … их следует изъять из школы», — приводит газета заявление представителя ведомства.

Сообщается, что школы играют важную роль в подборе подходящих учебных материалов.

«Бюро примет серьезные дальнейшие меры, если по этому вопросу возникнут проблемы», — говорится в сообщении.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.

ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III основного закона о Специальном административном районе Гонконг.

Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.

Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа «одна страна, две системы» в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.