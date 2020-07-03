Индонезия работает над созданием собственной вакцины от коронавируса из-за обеспокоенности, что она может быть труднодоступна для развивающихся стран, сообщает газета Jakarta Post.

«Производственные мощности и мощности биотехнологических компаний в мире, как мы знаем, ограничены, и глобальные каналы поставок также сталкиваются с проблемами», — приводит газета слова руководителя команды разработчиков при министерстве исследований и технологий Али Гуфрона Мукти.

Он отметил необходимость разработать собственную вакцину «в Индонезии и для Индонезии».

Планируется, что разработка индонезийской вакцины против коронавируса при оптимистичном раскладе будет закончена в начале 2021 года, а во второй половине года могут начаться ее испытания.

В четверг сообщалось, что рекордные 1624 случая заражения коронавирусом выявлены за сутки в Индонезии. Всего в стране заразились 59 394 человека, общее число погибших — 2987. Выздоровели в общей сложности 26 667 человек.