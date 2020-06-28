Правительство Японии склоняется к тому, чтобы признать право сил самообороны Японии, ведущих патрулирование на Ближнем Востоке, на применение оружия для защиты японских торговых судов, сообщила газета «Иомиури».

В случае, если торговое судно будет атаковано третьей стороной в момент нахождения в непосредственной близости с патрульным кораблем японских сил самообороны, применение оружие не противоречит так называемой мирной 9-й статье конституции, запрещающей применение оружия для решения международных конфликтов – к такому мнению склоняется правительство страны, сообщает газета.

В январе-феврале этого года в район, который с учетом дружественных отношений Японии с Ираном ограничен Оманским заливом, северной частью Аравийского моря и Баб-эль-Мандебским проливом, были направлены эсминец и патрульные самолеты Lockheed P-3 Orion сил самообороны. Цель их направления в этот район была обозначена как сбор информации. Однако затем с учетом инцидента в июне прошлого года, когда танкер, принадлежавший дочерней компании японской фирмы, был атакован в этом районе, в правительстве возникло мнение о необходимости разрешать применение оружия для защиты японских торговых судов, ограничив его рядом условий. В частности, такая защита возможна лишь если эсминец и торговое судно находятся рядом. Если японское судно атаковано в момент, когда корабль сил самообороны удален, применение оружия невозможно. Нельзя также применять оружие и для защиты иностранных судов.