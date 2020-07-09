Бывший сотрудник одной из крупнейших в Японии коммуникационных компаний Softbank признан в четверг виновным в передаче, как утверждается, конфиденциальных данных сотрудникам торгпредства РФ в Токио и приговорен условно к двум годам принудительных работ с четырехлетним испытательным сроком, а также к штрафу в размере 800 тысяч иен (около 7,5 тысячи долларов), сообщило агентство Киодо.

По его данным, такое решение вынес Токийский окружной суд, приняв во внимание раскаяние подсудимого — 48-летнего Ютаки Араки.

«Преступление с использованием положения, которое открывает доступ к коммерческой тайне, является злонамеренным», — приводит Киодо решение судьи Рёты Акамацу.

Араки был арестован в январе по подозрению в передаче в начале 2019 года данных с сервера компании двум, как утверждалось, сотрудникам торгпредства России в Токио.

Компания Softbank в свою очередь обнародовала заявление, в котором говорилось, что информация, которая могла быть получена Араки, «не содержала никаких данных особой важности».

Посольство России в Японии в связи с этим делом выразило сожаление по поводу того, что Токио «присоединился к антироссийским спекуляциям на тему шпиономании».