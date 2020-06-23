Йеменские мятежники из движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили о предпринятом ими нападении на объекты на территории Саудовской Аравии в рамках «широкомасштабной операции», заявил представитель вооруженных сил хуситов подконтрольному им телеканалу «Аль-Масира».

«Подробности щирокомасштабной операции, проведенной нашими вооруженными силами в тылу Саудовской Аравии, будут приведены в ближайшее время», — отметил представитель хуситов.

Ранее арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ сообщила, что перехватила над территорией королевства пущенные из Йемена начиненные взрывчаткой беспилотники, которые предназначались для поражения гражданских целей. Коалиция уточнила, что со вчерашнего дня хуситы выпустили из йеменской провинции Саада восемь беспилотников и три баллистические ракеты в сторону саудовских приграничных провинций Джизан и Наджран, одну из ракет мятежники пытались запустить в сторону Эр-Рияда.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.

В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.

В начале апреля в ответ на призыв ООН коалиция объявила о первом за годы войны перемирии в Йемене в условиях пандемии коронавируса, но накал военных действий после этого уменьшился незначительно.