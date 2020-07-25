Несколько человек пытались взломать заднюю дверь здания китайского консульства в Хьюстоне.

По данным Reuters, группа людей, которые пытались силой открыть дверь, была замечена сразу после того, как в 16.00 по местному времени вступило в силу распоряжение США о закрытии китайского представительства.

Ранее Соединенные Штаты потребовали от КНР закрыть генконсульство в Хьюстоне, но МИД Китая назвал решение политической провокацией, отметив, что предпримет ответные действия, и потребовал прекратить деятельность генконсульства США в Чэнду. В китайском ведомстве подчеркнули, что ответственность за возникшую ситуацию лежит на Вашингтоне.