Депутаты намерены поддержать правительственный законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений. Госдума планирует рассмотреть его в марте, отмечают «Известия».

Речь идет о том, чтобы незаконный алкоголь, выявленный в ходе проверок таможенной службы, МВД, а также региональных властей, уничтожался после изъятия. Сегодня уничтожению подлежит только контрафактная продукция. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе правительства, законопроект разработан по инициативе Минфина.

Первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев заявил изданию, что партия поддержит правительственный законопроект.

«Правительство абсолютно правильно ставит вопрос. Этот алкоголь, даже если это не контрафакт, является предметом правонарушения. Представим, что он изъят и конфискован. И что с ним делать дальше? Если его судьба не определена, то он может стать предметом торговли и спекуляций», — пояснил Исаев. По его мнению, уничтожение такого товара «вполне разумная мера». Поддержать кабмин готовы в комитете по экономической политике Госдумы.

Против выступают в КПРФ и ЛДПР. Там уверены, что любой продукт может быть полезен в переработке. В Совете Федерации же вообще предлагают национализировать и отдавать на реализацию незаконный алкоголь. Эксперты, опрошенные газетой, считают меру абсолютно правильной, отмечая, что 70% рынка спиртного — это контрафакт.

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