Главный экономический советник президента США Дональда Трампа Кевин Хассетт покинет американскую администрацию летом, сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

Хассетт вернулся к должности советника в марте на фоне ухудшающейся экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса. Ранее он предупреждал, что безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии, и выступал за увеличение расходов на борьбу с безработицей.

Отмечается, что Хассетт осуществляет услуги советника на безвозмездной основе, его нахождение на посту всегда планировалось как временное.