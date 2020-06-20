Известная немецкая газета Die Welt заявляет о том, что у Соединенных Штатов практически отсутствуют возможности повлиять на прекращение реализации проекта «Северный поток — 2».

Трубопровод почти достроен, указывает издание, а российская сторона нашла способ обойти американские ограничительные меры. Ранее судно «Академик Черский» принадлежало «Газпрому», что грозило газовому гиганту проблемами, но оно сейчас записано на работающий в России фонд STIF. Это значит, что «Газпром» теперь имеет возможность реализовать проект до конца, не опасаясь санкций, пишет издание.