Сотрудники военной контрразведки ФСБ предотвратили инцидент во время парада на красной площади, задержав солдата-срочника, сообщает Telegram-канал 112. Парень разбил прикладом оружия окно машины ФСО.

Что он замышлял дальше, непонятно. Сейчас он задержан. Выясняется, что срочник что-то кричал про ненависть к ФСБ. На вопрос, что он намеревался устроить на Красной площади, молодой человек пока молчит. Telegram-канал показал фото молодого человека, который сидит, связанный на стуле.

Также отмечается, что задержанный расстроился из-за того, что ему не удалось принятие участие в параде. Но ему грозит уголовное дело.