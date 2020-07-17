Третий на этой неделе заключенный в США был казнен в субботу федеральными властями, сообщает издание Des Moines Register.

На этой неделе в исполнение были приведены сразу три приговора, это стало первыми казнями на федеральном уровне за последние 17 лет.

В субботу был казнен через повешение 52-летний Дастин Хонкен, который около 30 лет назад создал метамфетаминовую сеть в штате Айова и убил пять человек, в том числе двух детей. Это стало первой казнью жителя Айовы за 50 лет за преступление, совершенное в этом штате, который отменил высшую меру наказания в 1965 году. Поскольку приговор был вынесен федеральным судом, то теперь его исполнение стало возможно.

Следующая казнь намечена на 28 августа, своей участи ожидает Кит Дуэйн Нельсон, который похитил и изнасиловал десятилетнюю девочку.

С 1976 года, когда Верховный суд восстановил применение смертной казни, в американских тюрьмах было казнено более 1,5 тысячи заключенных. Из них лишь трое подпадали под юрисдикцию федеральных властей. Сейчас в федеральных тюрьмах содержатся около 60 осужденных к высшей мере наказания.